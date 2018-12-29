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Курильщиков обязали платить соседям за дым в их квартирах

29 декабря 2018 13:49
186
Курильщиков обязали платить соседям за дым в их квартирах Теперь любителям употреблять табачные изделия необходимо будет делать это так, чтобы не мешать соседям.
Теперь любителям употреблять табачные изделия необходимо будет делать это так, чтобы не мешать соседям.

Верховный суд РФ обязал курильщиков выплачивать жителям соседних квартир компенсацию за моральный вред в случае, если дым попал в их квартиры. Об этом говорится в обзоре судебной практики.

Поводом для такого решения стал прецедент, произошедший в Новосибирске. Сообщается, что местный житель, куривший на лоджии в своей квартире, доставлял неудобства своему соседу, так как дым от сигарет попадал в его квартиру.

Пострадавший обратился в суд, однако суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворять исковые требования. Впоследствии их решения отменил Верховный суд РФ.

В итоге он постановил выплатить истцу компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Теперь любителям употреблять табачные изделия необходимо будет делать это так, чтобы не мешать соседям.

Сообщается, что суды не уточнили, что по нынешнему законодательству допускается компенсация морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от табачного дыма, пишет Лайф.

pixabay.com

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