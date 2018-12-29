Курильщиков обязали платить соседям за дым в их квартирах
29 декабря 2018 13:49
186
Верховный суд РФ обязал курильщиков выплачивать жителям соседних квартир компенсацию за моральный вред в случае, если дым попал в их квартиры. Об этом говорится в обзоре судебной практики.
Поводом для такого решения стал прецедент, произошедший в Новосибирске. Сообщается, что местный житель, куривший на лоджии в своей квартире, доставлял неудобства своему соседу, так как дым от сигарет попадал в его квартиру.
Пострадавший обратился в суд, однако суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворять исковые требования. Впоследствии их решения отменил Верховный суд РФ.
В итоге он постановил выплатить истцу компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Теперь любителям употреблять табачные изделия необходимо будет делать это так, чтобы не мешать соседям.
Сообщается, что суды не уточнили, что по нынешнему законодательству допускается компенсация морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от табачного дыма, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
353
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2931
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
299
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
338
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1965
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
797
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1289
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1134
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1491
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1873
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2010
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3237
Мероприятия