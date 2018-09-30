Контракт с организаторами Формулы 1 Россия подписала до 2025 года
30 сентября 2018 10:27
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По его словам, "в нашей стране есть любители автоспорта, которые планируют создать российскую команду Формулы 1, есть бизнесмены, готовые инвестировать.
Этот вопрос не имеет прямого отношения к государству, но мы будем их поддерживать", добавил вице-премьер. Гран-При России завершится в Сочи в воскресенье, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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