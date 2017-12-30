Количество авиакатастроф в России за год сократилось вдвое
30 декабря 2017 09:59
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В 2017 году в Российской Федерации случилось более чем в два раза меньше авиационных катастроф в сравнении с предыдущим годом. Это следует из данных статистики, опубликованных на сайте МЧС России.
Число ДТП с тяжелыми последствиями (то есть с минимум пятью жертвами или 10 пострадавшими) выросло: в 2016 году их было 62 (погибли 255 человек, пострадали 638 человек), а в 2017 году – 78 (308 жертв, 1 тыс. 67 пострадавших). МЧС отмечает рост числа ДТП на 26% и рост количества жертв почти на 21%, сообщает Взгляд.ру.
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