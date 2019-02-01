Картина «Ай-Петри. Крым» вернулась в Третьяковскую галерею
1 февраля 2019 09:04
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Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена с выставки в минувшее воскресенье, вернулась в Третьяковскую галерею. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель галереи. Пейзаж Куинджи сегодня выставят в новом месте, под стеклом и с сигнализацией. Полотно пока не вернется в Русский музей Петербурга, чьему собранию принадлежит. Оно отправится туда после закрытия экспозиции.
Крымчанин похитил картину Куинджи прямо с выставки в Третьяковке. Его задержали по горячим следам в Подмосковье. Картину он спрятал на стройке в Одинцовском районе, где её и нашли полицейские. Мужчина арестован и ждёт суда. На полотне Куинджи имеются незначительные потертости, но решать вопрос о плановой реставрации будут сотрудники Русского музея после возвращения картины с выставки.
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