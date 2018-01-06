Какие законы заработали в России с 1 января 2018 года
6 января 2018 10:23
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По каким новым законам будет жить страна с начала 2018 года?
Мессенджеры больше не анонимны
С 1 января «организаторы обмена мгновенными сообщениями» обязаны идентифицировать пользователей. Аккаунт в мессенджере должен быть привязан к номеру телефона. Чтобы получить паспортные данные абонентов, владельцы мессенджеров обязаны заключить договора с операторами связи, у которых есть эта информация.
Российские ресурсы вроде «ВКонтакте» могут идентифицировать пользователей самостоятельно: также по номеру телефона, но без договора с оператором. Жить им будет проще, чем иностранным компаниям. Однако все мессенджеры должны будут рассылать сообщения по требованию органов государственной власти.
В приложениях должна быть возможность ограничивать приём спама (сообщений от нежелательных контактов). Противоправная информация в мессенджерах будет блокироваться. На блокировку по решению суда и следующему за ним требованию Роскомнадзора отводятся сутки.
Если владельцы мессенджеров не будут выполнять требования закона, им грозит штраф в размере 800 тыс. – 1 млн рублей.
Блокировать мессенджеры, впрочем, смогут не ранее 1 июня. До этой даты отложили закон, который призван победить рынок анонимных SIM-карт.
Кроме того, мессенджеры должны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» в соответствие с процедурой, которую определит правительство.
Левые SIM-карты будут блокировать
Если телефоном с SIM-картой пользуется человек, который не указан в договоре с оператором, то номер могут отключить (пункт 4). Операторам дали такую возможность и обязали блокировать номера по предписаниям Роскомнадзора и по запросам спецслужб.
На подтверждение личности абоненту даётся 15 суток. Если фактические данные не совпадают с данными из договора абонентов, оператор имеет право заблокировать номер.
Звонки и SMS со скрытых номеров запретят
Спамеры и мошенники часто скрывают номер телефона при отправке сообщений. Но теперь операторов обязали показывать абонентский номер отправителя (пункты 8 и 9). Нарушение – штраф до 500 тыс. рублей.
Таким образом, можно будет заблокировать спамеров, чтобы не надоедали. Сейчас из-за подмены номера такое часто сделать невозможно, не говоря уже о привлечении к ответственности.
Легализовали телемедицину
Новый закон разрешил врачам консультировать пациентов с помощью смартфона или видеосвязи. Правда, можно только наблюдать за состоянием здоровья и корректировать лечение.
Таким образом, идти в больницу всё равно придётся: поставить диагноз и выписать первичное лечение врач имеет право только очно. А вот на следующие приёмы можно «ходить» со смартфона или компьютера. Правда, придётся авторизоваться через госуслуги или с помощью электронной подписи.
От бюрократии избавляются
Чтобы получить госуслуги, теперь не обязательно обращаться в орган по месту регистрации. Это можно сделать в любом МФЦ или профильном учреждении по всей России вне зависимости от места жительства.
В списке – получение паспорта и загранпаспорта, выдача водительских прав, регистрация по месту жительства, регистрация автомобиля и ещё более 80 услуг.
Если вы имеете право на налоговый вычет или льготу, можете подавать документы об этом в любой налоговый орган. И если вы соберёте не все 100500 справок, госслужащие смогут сами запросить недостающее у соответствующих организаций или должностных лиц.
На страховом полисе ОСАГО теперь обязаны печатать QR-код
Гознак, печатая бланк, оставляет место под QR-код, который будет наносить непосредственно страховая компания. Если код наносится на чистый бланк, то в нём содержатся данные о серии и номере бланка полиса, о том, для какой компании он напечатан. Если же QR-код наносится при оформлении договора в офисе страховой компании, то он также содержит информацию о транспортном средстве: госномер и VIN автомобиля.
Для чтения QR-кодов Российский союз автомобилистов разработает мобильное приложение. Оно позволит расшифровать данные кода и выявить поддельный полис.
Также отмечается, что при заключении договора в онлайн-режиме будет проще отказаться от опций, которые обычно включают в страховку по умолчанию.
Кроме того, теперь отказаться от навязанной страховки жизни, имущества или транспорта можно в течение двух недель. В том числе и если вы взяли технику в кредит. Раньше «период охлаждения» длился всего пять дней.
Проблема только в том, что закон распространяется только на частных лиц. Если страховку купил банк, а затем заключил с покупателем договор о присоединении к страховке, отказаться не получится.
Акцизы на мощные автомобили вырастут
Новые автомобили мощностью от 150 л.с. облагались акцизом 420 р. за каждую «лошадку». Теперь ставки акциза дифференцировали в зависимости от мощности:
от 150 до 200 л.с. — 437 руб.
от 201 до 300 л.с. — 714 руб.
от 301 до 400 л.с. — 1218 руб.
от 401 до 500 л.с. — 1260 руб.
свыше 500 л.с. — 1302 руб.
В зависимости от мощности авто подорожают на 2,5 – 440 тыс. рублей.
Отметим, что в дальнейшем ещё и утилизационный сбор могут повысить на 15%. А это ещё от 6 до 27 тыс. Плюс повышение акциза на бензин и дизтопливо на 50 коп. за литр, сообщает iphones.ru.
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