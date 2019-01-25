Кадыров предостерёг украинского депутата, толкнувшего российскую журналистку
25 января 2019 09:42
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По мнению Кадырова, парламентарию следует извиниться перед россиянкой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ, где депутат Рады Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву. По мнению Кадырова, парламентарию следует извиниться перед россиянкой, пишет Лайф.
Он отметил, что, "если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия", в таком случае "весь западный мир гудел бы".
— А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
При этом глава Чечни предостерёг украинского парламентария, что, если от него не последует извинений перед Скабеевой, то "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Рады Борислав Берёза толкнул Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Лайф также опубликовал видео инцидента.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ, где депутат Рады Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву. По мнению Кадырова, парламентарию следует извиниться перед россиянкой, пишет Лайф.
Он отметил, что, "если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия", в таком случае "весь западный мир гудел бы".
— А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
При этом глава Чечни предостерёг украинского парламентария, что, если от него не последует извинений перед Скабеевой, то "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Рады Борислав Берёза толкнул Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Лайф также опубликовал видео инцидента.
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