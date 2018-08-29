Instagram ввел новую функцию
29 августа 2018 09:59
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Instagram ввел возможность верификации аккаунта по запросу. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий личность пользователя, сообщается на сайте сервиса.
Уточняется, что для того, чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса. Кроме того, отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. При вынесении решения Instagram будет учитывать аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.
Кроме того, пользователи смогут получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram. Так, для всех станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками и многое другое.
21 июля сообщалось, что Instagram подключил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, пишут "Известия".
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