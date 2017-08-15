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Инспекторам ГИБДД запретят курить и ругаться

15 августа 2017 12:10
107
Инспекторам ГИБДД запретят курить и ругаться
Будет подробно расписана сама методология общения.

По новым правилам, во время общения с водителем полицейским будет запрещено курить, а также допускать «высказывания дискриминационного характера». Соответствующие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением. Новая редакция документа уже направлена в Минэкономики. Эксперты считают, что это позволит водителям лучше защищать свои права, пишет газета «Коммерсант».

Так, в действующем регламенте сказано, что при разговоре с водителем сотрудник обязан быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на вы, требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку».

Теперь будет подробно расписана сама методология общения. Сотрудник должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

 Также инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания. Не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.

В новом регламенте впервые описывается ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В этом случае сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме. Уточняется процесс проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.

Издание отмечает, что из нынешней редакции документа исчезла часть нововведений, запланированных в первоначальной версии. Была, к примеру, предусмотрена возможность для инспекторов «беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи», принадлежащими гражданам. Кроме того, инспекторы должны были доставлять в отделения «несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных». Обе эти нормы убраны в последней редакции.
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