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Инфляционные ожидания упали до исторического минимума

12 января 2018 09:47
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Инфляционные ожидания упали до исторического минимума Рекордно низкий уровень ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг зарегистрирован в конце декабря.
Рекордно низкий уровень ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг зарегистрирован в конце декабря.

Россияне чувствуют снижение инфляции на своем кармане — к концу декабря оценка ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг за год достигла 10%, говорится в исследовании Центробанка. Это рекордно низкий показатель за всю историю проведения таких измерений. На самом деле цены выросли за прошлый год на 2,5%, это тоже рекордно низкий показатель. Эксперты считают нормальным расхождение субъективной оценки и реальных данных: в любом случае тенденцию россияне видят правильно, считая, что в этом году инфляция замедлится до 8,7%, пишут "Известия".

Вслед за рекордным снижением инфляции на протяжении 2017 года опустились и инфляционные ожидания россиян, констатируют в Центробанке. К концу декабря прошлого года оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен составила 10%. Это минимум за всю историю наблюдений с апреля 2010 года. Для сравнения: в декабре 2016 года ожидаемая инфляция была значительно выше — 14,8%. По итогам 2017 года потребительские цены выросли всего лишь на 2,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Снизился и прогнозируемый годовой рост цен. По ожиданиям населения, товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%.

Также всё больше россиян начинают верить в то, что инфляция в 2018 году действительно не превысит 4%. В декабре об этом заявила уже треть населения, хотя в начале прошлого года — четверть респондентов.

«На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе», — подчеркивается в документе ЦБ.
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