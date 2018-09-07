Я нашел ошибку
Главные новости: 
ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка
ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка
Агропарк станет одним из крупнейших налогоплательщиков. По расчетам, до 2030 года управляющая компания Агропарка перечислит в бюджет региона налогов в сумме порядка 500 млн рублей.
"Агропарк Самара" откроет фермерам региона доступ к федеральным сетям
Кроме того, после окончания фейерверков будет подан дополнительный подвижной состав.
В Самаре в День города усиливается работа общественного транспорта
В честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным
В честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным
Комментарий по поводу назначения Игоря Комарова на данный пост дал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: "Игорь Анатольевич Комаров имеет богатый управленческий опыт"
На Главном Безымянском коллекторе на ул. Алма-Атинской начинается подготовка к бетонированию участка трубы диаметром 1500 мм.
«РКС-Самара» проводят замену почти 300 метров труб одновременно на двух крупных коллекторах города
Компания
Компания "Транснефть-Приволга" отмечает юбилей - 65 лет
Размер единовременной выплаты семьям составит 300 тысяч рублей.
Семьи сотрудников, трагически погибших в результате взрыва на территории ПАО «Кузнецов», получат материальную помощь
сегодня  Пятница, 7 сентября, 16:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/09:
USD 68.25
-0.21
EUR 79.37
0.23
Искать
Новости /  В стране  

Индивидуальные пенсионные капиталы появятся в 2020 году

7 сентября 2018 13:14
90
Индивидуальные пенсионные капиталы появятся в 2020 году Концепцию ИПК разрабатывают Минфин и Центробанк.
Концепцию ИПК разрабатывают Минфин и Центробанк.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) заработает с 2020 года.
Он отметил, что при выходе на пенсию уровень доходов граждан сокращается. Поэтому правительство намерено обеспечить работающему человеку возможность откладывать деньги на период, когда он выйдет на пенсию, пишет "ФедералПресс".
«Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику, – отметил Силуанов. – То есть мы убиваем двух зайцев сразу».

Концепцию ИПК разрабатывают Минфин и Центробанк. По их задумке, накопления будут собственностью граждан. Они будут формироваться и храниться ИПК в негосударственных пенсионных фондах. Граждане смогут направлять туда средства через работодателей и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать деньги, собранные в рамках отчислений на пенсию по старому механизму.
Ранее сообщалось что ИПК будет предполагать три вида выплaт – срочные (на срок от десяти лет с индексaцией и возможностью наследования неиспользовaнного остатка), бессрочные (пожизненная пeнсия без наследования) и гибридныe (скoльзящие выплаты с ежегoдным расчетом пенсии, каждый раз нa срок 20 лет вперед).


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
275
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
446
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
921
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1615
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1093
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
2013
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
454
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1378
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
970
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1059
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1033
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
770
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»
В МТЛ «Арене» пройдет розыгрыш Кубка КВН Губернатора Самарской области
8 сентября в Самаре пройдёт Фестиваль студентов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда