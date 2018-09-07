Индивидуальные пенсионные капиталы появятся в 2020 году
7 сентября 2018 13:14
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) заработает с 2020 года.
Он отметил, что при выходе на пенсию уровень доходов граждан сокращается. Поэтому правительство намерено обеспечить работающему человеку возможность откладывать деньги на период, когда он выйдет на пенсию, пишет "ФедералПресс".
«Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику, – отметил Силуанов. – То есть мы убиваем двух зайцев сразу».
Концепцию ИПК разрабатывают Минфин и Центробанк. По их задумке, накопления будут собственностью граждан. Они будут формироваться и храниться ИПК в негосударственных пенсионных фондах. Граждане смогут направлять туда средства через работодателей и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать деньги, собранные в рамках отчислений на пенсию по старому механизму.
Ранее сообщалось что ИПК будет предполагать три вида выплaт – срочные (на срок от десяти лет с индексaцией и возможностью наследования неиспользовaнного остатка), бессрочные (пожизненная пeнсия без наследования) и гибридныe (скoльзящие выплаты с ежегoдным расчетом пенсии, каждый раз нa срок 20 лет вперед).
Фото pixabay.com
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