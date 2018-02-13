Грузовой корабль «Прогресс МС-08» вышел на промежуточную орбиту
13 февраля 2018 13:45
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и вышел на траекторию полета к МКС.
Ракету планировали запустить 11 февраля, однако на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей и пуск перенесли.
Корабль достигнет станции спустя двое суток — в 13:45 мск 15 февраля.
«Прогресс МС-08» должен доставить на МКС 1390 км сухих грузов, 890 км топлива, 420 км воды и 46 км кислорода в баллонах.
Кроме того, корабль привезет летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных, сообщают "Известия".
Фото: roscosmos.ru
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