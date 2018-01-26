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Новости /  В стране  

Гречке, рису, красной икре и сливочному маслу утвердили новые ГОСТы

26 января 2018 09:19
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Гречке, рису, красной икре и сливочному маслу утвердили новые ГОСТы Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте.
Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте.

В которых предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам. Об этом 26 января пишет газета "Известия".

Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. Из документа следует, что с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

В частности, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) – 5% от конечного продукта. Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%.

Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле. Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.
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