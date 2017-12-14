Госдума ввела новую предельную норму алкоголя в организме водителей
14 декабря 2017 13:49
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В России вводится новая предельно допустимая норма содержания алкоголя в организме водителя: 0,3 грамма на литр крови. Соответствующие поправки к КоАП вчера приняла в первом чтении Госдума. Норма позволит наказывать нетрезвых водителей, которые находятся в бессознательном состоянии после ДТП или просто не в состоянии сдать мочу. Вчера в парламенте вокруг документа развернулась ожесточенная дискуссия: участники выяснили, почему норма не появилась в законодательстве еще четыре года назад, пишет Коммерсантъ.
По действующим правилам, напомним, опьянение водителя регистрируется в несколько этапов. Сперва замер производится алкометром, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Затем у гражданина берут на анализ мочу. Такое правило введено с 2015 года приказом Минздрава 933н. Этим же документом предусмотрена процедура забора и анализа крови в двух случаях: если водитель находится без сознания после аварии и если он не может в течение получаса сдать мочу. Впрочем, результаты исследования крови, исходя из действующей редакции КоАП, не могут быть использованы для признания водителя пьяным: в кодексе речь идет только о выдохе.
МВД инициировало изменения в ст. 12.8 КоАП: согласно поправкам, принятым вчера в первом чтении, водитель будет считаться пьяным в случае, если в литре крови обнаружено 0,3 или более грамм «абсолютного этилового спирта».
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