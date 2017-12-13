Госдума разрешила использовать герб России неофициально
13 декабря 2017 14:35
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий уважительно использовать государственный герб Российской Федерации в неофициальных целях.
Как сообщает РИА «Новости», теперь пределы использования герба гражданами будут ограничены только по статье Уголовного кодекса о надругательстве над государственным гербом или флагом РФ.
Авторы законопроекта предполагают, что он поможет популяризации государственной символики, а также будет подспорьем в воспитании гражданственности и патриотизма среди россиян.
«ФедералПресс» напоминает: ранее использование российского герба было ограничено уголовным кодексом. Использовать его было разрешено на удостоверяющих личность документах, пограничных и денежных знаках, государственных наградах. За использование в неоговоренных законом рамках следовала административная или уголовная ответственность, а также штраф от 2 до 150 тысяч рублей.
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