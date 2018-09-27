Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре реконструируют Керченско-Эльтигенскую десантную операцию
В Самаре реконструируют Керченско-Эльтигенскую десантную операцию
Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут Сейчас специалисты разработали дорожную карту.
Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут
В Самарской области с 1 октября стартует призывная кампания Глава региона Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.
В Самарской области с 1 октября стартует призывная кампания
В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд Пассажиру стало плохо.
В Самаре экстренно сел самолет Москва — Худжанд
Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей Также были проданы автограф и рукопись песни.
Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей
В МВД попросили расширить полномочия дознавателей
В МВД попросили расширить полномочия дознавателей
В связи со строительством инженерных сетей и Фрунзенского моста в Самаре изменится схема движения транспорта Граждан просят учитывать изменения в своих поездках
В связи со строительством инженерных сетей и Фрунзенского моста в Самаре изменится схема движения транспорта
Самарцы вернулись с медалями с чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»
Самарцы вернулись с медалями с чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»
сегодня  Четверг, 27 сентября, 11:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 65.76
-0.06
EUR 77.38
0
Искать
Новости /  В стране  

Госдума приняла во втором чтении поправки к пенсионной реформе

27 сентября 2018 09:38
103
Госдума приняла во втором чтении поправки к пенсионной реформе В первом чтении законопроект был одобрен 19 июля.
В первом чтении законопроект был одобрен 19 июля.

Госдума приняла во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионной системы, говорится в сообщении на сайте Думы.

В поддержку законопроекта с учетом поправок президента, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации проголосовало 326 парламентариев. В первом чтении законопроект был одобрен 19 июля.

Внесенные изменения вводят переходный период, когда определена индексация пенсии. В среднем, пенсия должна вырасти на тысячу рублей. Дополнился проект также досрочным выходом на пенсию для многодетных матерей (женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя - на четыре года раньше, с пятью и более - в 50 лет). Плюс к этому, увеличивается максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 1 января 2019 года с 4,9 тысяч рублей до 11,28 тысяч рублей.

Президентскими поправками ко второму чтению предусмотрено сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин) и выплата 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе 30 лет и более.

С 2019 года по 2024 год индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, сразу, а не с 1 февраля, как это было ранее. Такая мера позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за шесть лет по 1000 рублей. Годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, и этот механизм закладывается поправками.

В соответствии с поправками, предложенными депутатами ГД и членами СФ, предлагается выплачивать накопительные пенсии с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом также предполагается предусмотреть как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии.

Одна из поправок посвящена вопросу индексации пенсий неработающим пенсионерам, она направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период, сообщает Финам.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
604
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15525
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
653
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
862
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
882
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1165
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
814
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
869
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1888
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1333
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1480
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1441
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится региональная конференция «Эффективная благотворительность: решаем задачи вместе!»
Виктор Сойфер: "Дмитрию Азарову нужна сильная команда"
В парке Гагарина пройдет областной фестиваль спорта и здоровья «Молодая Россия говорит наркотикам – Нет!»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда