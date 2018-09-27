Госдума приняла во втором чтении поправки к пенсионной реформе
27 сентября 2018 09:38
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Госдума приняла во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионной системы, говорится в сообщении на сайте Думы.
В поддержку законопроекта с учетом поправок президента, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации проголосовало 326 парламентариев. В первом чтении законопроект был одобрен 19 июля.
Внесенные изменения вводят переходный период, когда определена индексация пенсии. В среднем, пенсия должна вырасти на тысячу рублей. Дополнился проект также досрочным выходом на пенсию для многодетных матерей (женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя - на четыре года раньше, с пятью и более - в 50 лет). Плюс к этому, увеличивается максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 1 января 2019 года с 4,9 тысяч рублей до 11,28 тысяч рублей.
Президентскими поправками ко второму чтению предусмотрено сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин) и выплата 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе 30 лет и более.
С 2019 года по 2024 год индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, сразу, а не с 1 февраля, как это было ранее. Такая мера позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за шесть лет по 1000 рублей. Годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, и этот механизм закладывается поправками.
В соответствии с поправками, предложенными депутатами ГД и членами СФ, предлагается выплачивать накопительные пенсии с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом также предполагается предусмотреть как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии.
Одна из поправок посвящена вопросу индексации пенсий неработающим пенсионерам, она направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период, сообщает Финам.
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