Госдума предлагает списать долги физлиц по состоянию на январь 2015 года
20 декабря 2017 10:24
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил позволяющие списать безнадежные долги по налогам физлиц поправки в Налоговый кодекс. Документ будет рассмотрен в Госдуме в среду, 20 декабря.
Согласно предложению комитета, задолженность физлиц по имущественным налогам следует списать по состоянию на 1 января 2015 года вместе с пенями, которые были начислены на этот долг после, пишут "Известия".
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