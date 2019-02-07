Google удалил 73% незаконного в России контента
7 февраля 2019 11:51
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Американский поисковик Google удалил из поисковой выдачи уже 73% ссылок на запрещенные в России сайты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные реестра запрещенной информации.
В Роскомнадзоре сообщили, что они удовлетворены результатами сотрудничества с поисковиком. «Мы наладили конструктивный диалог с Googlе. В настоящее время этот диалог нас устраивает», — цитирует агентство «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной информацией вступил в силу 1 октября 2018 года. В «Яндекс», «Спутник», «Мэйл.Ру» и Google были направлены запросы на их присоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС). Требования выполнили все, кроме американской компании.
Google долго не фильтровал поиск в соответствии с новыми нормами. В результате в ноябре против корпорации было возбуждено административное дело, также компанию обязали уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. 5 февраля стало известно, что Google по просьбе российского Центробанка начал удалять незаконные финансовые приложения.
Список запрещенных сайтов ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают интернет-страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографию и т.п., пишут "Известия"
pixabay.com
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