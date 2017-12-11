Газировку запретят называть шампанским
11 декабря 2017 09:12
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Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам.
На этикетках винодельческой продукции появится точное указание вида напитка — вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток. Это следует из поправок Минфина в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Сейчас на потребительской таре производители могут указывать лишь название, иногда на латинице. В Минфине сказали, что новое правило не позволит «вводить потребителей в заблуждение». Часто покупатели не понимают, что под видом шампанского покупают лишь газированный напиток.
Минфин предлагает на этикетках с винодельческой продукцией обязательно указывать ее вид. Это следует из поправок правительства в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), с которыми ознакомились «Известия». После завершения этапа согласования документ внесут в Госдуму. В пресс-службе Минфина подтвердили «Известиям», что правительственные поправки сформированы ведомством. Документ уже отправлен на согласование в министерства, пишут "Известия"
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок.
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