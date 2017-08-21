Я нашел ошибку
Главные новости: 
Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ
Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ "Тольятти"
Оренбургские танкисты проведут стрельбы из Т-72Б3 в Самарской области
Оренбургские танкисты проведут стрельбы из Т-72Б3 в Самарской области
В Самаре откроется выставка-гербарий
В Самаре откроется выставка-гербарий
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?
Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?
Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме
Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме
В Самаре на Московском начали укладывать трамвайные рельсы к «Самара-Арене»
В Самаре на Московском начали укладывать трамвайные рельсы к «Самара-Арене»
У жительницы Самары мужчина украл машину, решив, что она бесхозная
У жительницы Самары мужчина украл машину, решив, что она бесхозная
сегодня  Понедельник, 21 августа, 11:48
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 59.36
0.11
EUR 69.72
0.07
Искать
Новости /  В стране  

Эксперты назвали возможных «преемников» Путина

21 августа 2017 09:21
117
Эксперты назвали возможных «преемников» Путина
Список возглавляют Медведев и Собянин.

Эксперты из фонда «Петербургская политика» составили рейтинг публичных фигур (есть в распоряжении РБК), которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники Владимира Путина. Возглавил двадцатку премьер-министр Дмитрий Медведев (21 балл). Несмотря на довольно серьезные «информационные атаки» в начале года, от которых глава правительства «до конца не оправился», Медведеву удалось остановить «негативную рейтинговую динамику», говорится в комментарии к рейтингу. Сигналом об этом можно считать и совместное появление Путина с Медведевым во время визита главы государства в Крым в конце минувшей недели, заявил РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что фонды, связанные с Медведевым владеют имуществом на общую сумму 70 млрд руб. 26 марта Навальным была организована акция протеста в Москве и ряде других российских городов, с требованиями, в том числе, отставки Медведева. По официальным данным, на улицы в центре столицы вышло около 8 тыс. человек, очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции. Сам Медведев назвал расследование ФБК «компотом», а Государственная дума отказалась проводить парламентское расследование изложенных ФБК фактов.

На втором месте в рейтинге «преемников» — мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По мнению экспертов, ему удалось снизить «накал страстей в связи с реновацией в Москве и переключить внимание на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности». Впрочем, в минусы ему можно записать «тактику засушивания явки» на тех же муниципальных выборах и критику москвичами мэрской программы благоустройства, сменившую критику реновации, отметили авторы доклада.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в рейтинге третье место (19 баллов). До прихода на госслужбу Дюмин упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности Путина. Близкие к правительству и к ФСО собеседники РБК также рассказывали, что Дюмин всегда пользовался большим доверием президента лично.

Столь высокий результат в рейтинге политологи связывают с тем, что существуют определенные ожидания на появление новой, не входящей в круг первых лиц фигуры в качестве возможного преемника. Впрочем, по словам Михаила Виноградова, не стоит думать, что эта новая фигура «может появиться из числа людей, которых, условно говоря, нет в Википедии». Он напомнил, что Дюмин стал губернатором, уже имея аппаратный и управленческий опыт — после работы в охране президента он работал в Министерстве обороны в ранге заместителя Сергея Шойгу.

Шойгу также оказался в шорт-листе вероятных преемников (17 баллов), заняв четвертое место. Впрочем, его влияние эксперты оценили как стабильное, отметив, что и так большая известность главы военного ведомства «может содействовать карьерному росту в экстренных ситуациях в случае отсутствия времени и возможностей на публичное продвижение других политиков».

Замыкает пятерку лидеров спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (16 баллов). Она стала одним из лидеров «выживаемости в политике», отметили политологи.

Также эксперты включили в десятку экс-министра финансов Алексея Кудрина, главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко (все по 16 баллов), а также спикера нижней палаты Вячеслава Володина и президента «Роснефти» Игоря Сечина (оба по 15 баллов).

В фонде «Петербургская политика» возможных преемников оценивали по пяти критериям, в том числе по присутствию в СМИ, элитным ожиданиям (в том числе неформальным), публичной активности и неконфликтности, говорится в исследовании. Также анализировались кампании по дискредитации тех или иных кандидатов, пишет РБК.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
388
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7177
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1402
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5472
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1827
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2902
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
560
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2242
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2036
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1665
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1835
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5678
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка-гербарий
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
В Самаре состоялся легкоатлетический марафон «Каждый - первый»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре 70-летняя женщина вышла с вокзала и пропала

760

В Новокуйбышевске на проезде Ударников горел дом и надворные постройки

624

В Тольятти в больницу попала маленькая девочка, съевшая 28 таблеток витамина "Витрум"

585
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2329

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2041

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1888
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда