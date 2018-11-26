Эксперты назвали самые пьющие и самые трезвые регионы России
26 ноября 2018 10:16
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Специалисты федерального проекта "Трезвая Россия" оценили ситуацию с употреблением алкоголя в стране и составили рейтинг самых пьющих и самых трезвых регионов.
В этом году, как и в прошлом, неожиданностей не случилось — на первом месте в "трезвом рейтинге" оказалась Чеченская Республика, набрав всего 12,78 алкогольных балла. Следом за ней идёт Ингушетия с результатом 12,82 балла. Замыкает тройку лидеров Дагестан — 14,18 балла.
При этом самым пьющим стал самый отдалённый регион — Чукотский автономный округ с результатом 48,14 балла. За ним идёт прошлогодний антилидер — Магаданская область, у неё 46,98 балла, затем Ненецкий автономный округ, набравший 46,85 балла.
Примечательно, что за прошедший год стали меньше пить в российских столицах. Так, Санкт-Петербург отыграл 11 позиций, поднявшись с 37-го на 26-е место. Москва же поднялась сразу на 13 строчек в рейтинге и оказалась на 19-м месте. Неплохие показатели у Тюменской области: в прошлом году регион занимал 17-е место, а в этом переместился сразу на седьмое.
Конечный балл высчитывался по шести критериям, среди которых число умерших от алкоголя и состоящих на учёте больных алкоголизмом, количество совершённых в состоянии опьянения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного. Также оценивалось количество проданного алкоголя и то, насколько жёсткое антиалкогольное законодательство в регионе, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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