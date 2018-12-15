Экологи призвали не будить спящих ежей
15 декабря 2018 10:05
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Экологи обращаются к жителям Москвы с просьбой бережнее относиться к ежам — не будить и не приносить животных домой.
Как рассказала методист первой категории Мосприроды Анна Сорокина, ежики впадают в спячку и от преждевременного выхода из нее могут погибнуть.
Специалист призвала владельцев собак держать своих питомцев на поводке, чтобы они не разбудили ежей.
«Он проснется, испугается и не сможет сразу уснуть, а так как зимой еды нет, то он может и погибнуть», — цитирует Сорокину агентство ТАСС.
Представитель Мосприроды также предостерегла москвичей от попытки забрать лесного животного домой — это станет для ежа дополнительным стрессом и обозлит его.
Вместо этого лучше обратиться в департамент природопользования и охраны окружающей среды, специалисты которого могут помочь животному.
Также Сорокина опровергла миф о пристрастии ежей к молоку и посоветовала угощать их мясом, так как ежи являются хищниками по своей природе.
В спячку уже начали впадать постояльцы Московского зоопарка — в зимний сон уже погрузились бурые и гималайские медведи, а также более мелкие зверьки, пишут "Известия".
Фото Дильдина Светлана
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