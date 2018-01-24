"Единая Россия" готовится к ребрендингу

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Секретарь Генерального совета Партиив эфире программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» рассказал о новых направлениях работы Партии «Единая Россия» в период избирательной кампании Президента РФ и после нее.В частности, он сообщил о создании политуправления, введении системы рейтингования региональных отделений ЕР, создании новых возможностей для кадрового лифта внутри Партии за счет партийных учеб, а также о проведении ребрендинга Партии.Турчак напомнил о роли и месте «Единой России» в президентской кампании. «Мы – президентская Партия, Партия, которую создавал Владимир Путин. Партия, которая представляет более двух миллионов членов «Единой России» и ее сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача – донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России», – заявил Турчак.Сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг Партии. «После выборов Президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – сообщил секретарь Генсовета Партии.Кроме того, Турчак сообщил, что в ЕР заново будет создано политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу - «Единая Россия» не Партия фракции, это фракция Партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой Партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», – отметил он.Кроме того, весной будет введена система рейтингования отделений Партии, которая позволит определить эффективность их работы. «Системы рейтингования до сих пор не было-мы ее будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих», – отметил Турчак.При этом развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновленная партийная учеба. «Мы запустили несколько проектов, включая возрожденный проект партийной учебы – когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это – возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри Партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России», - заявил Турчак.Все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Турчак возьмет на контроль и передаст их в работу коллегам по Партии в регионах.