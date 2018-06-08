Увеличить продолжительность жизни без прогресса в борьбе с онкозаболеваниями – невозможноДобиться увеличения продолжительности жизни в России до 80 лет без прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями невозможно, считает Владимир Путин."До 2024 года планируется потратить один триллион рублей на строительство новых онкологических центров в стране", рассказал президент во время "Прямой линии", передает Радио Маяк.