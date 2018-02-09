Для полукопченых колбас утвердили новый ГОСТ
9 февраля 2018 09:53
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Производителям полукопченых колбас, таких, как «Краковская», «Одесская» и «Охотничья», предписали новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2019 года. В нем предусмотрены более жесткие требования к качеству продукта и процессу его изготовления, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Новый свод правил разделяет колбасы на пять категорий, для каждой из которых зафиксировали долю мяса в сырье. Введение нового стандарта поможет справиться с проблемой обмана потребителей, которые зачастую покупают некачественную продукцию.
До сих пор для полукочпченых колбас не было отдельного ГОСТа, есть лишь свод правил на отдельные наименования: ту же «Краковскую», «Одесскую», «Охотничью» и др. Новые же требования к маркировке запрещают производителям использовать названия «Краковская», «Одесская», «Столичная» и «Сервелат Московский» для изделий, которые изготовлены не по ГОСТу для полукопченых колбас. Это также касается «Венгерской», «Дачной», «Польской», «Крестьянской», «Полтавской» и «Любительских колбасок».
Теперь по стандарту полукопченая колбаса — это изделие, которое в процессе изготовления подвергалось подсушке или обжарке, варке, копчению и снова сушке. Диаметр продукта должен превышать 32 мм. Для изготовления колбас нельзя использовать несвежее, а также замороженное более одного раза сырье. Под ограничением находится и сырье с измененным на поверхности цветом, говорится в ГОСТе.
Также в новом документе выделяется пять категорий колбас. Высшая категория А обязывает производителя сохранять в рецептуре 80% мышечных волокон мяса. Тип Б допускает долю в диапазоне 60–80%, а категория В — 40–60%. Для категории Г разрешено использовать сырье, в котором содержание мышечного волокна составляет от 20 до 40%, в низшей категории Д — лишь 5–20%. Остальная часть сырья для всех категорий колбасы может состоять из жировой ткани, или шпика, пояснили в Национальном союзе мясопереработчиков.
Правовые пробелы способствуют выпуску изделий, которые не соответствуют привычным рецептурам, и цель разработки новых правил — решить проблему введения потребителя в заблуждение. Ведь сейчас свыше 40% продаваемой колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации изготовителя, пояснили «Известиям» в Росстандарте. При этом согласование или экспертиза документации не требуется, чем пользуются недобросовестные производители, называющие свою продукцию полукопченой колбасой, хотя на деле она таковой не является.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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