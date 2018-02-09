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Для полукопченых колбас утвердили новый ГОСТ

9 февраля 2018 09:53
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Для полукопченых колбас утвердили новый ГОСТ До сих пор был лишь свод правил на отдельные наименования.
До сих пор был лишь свод правил на отдельные наименования.

Производителям полукопченых колбас, таких, как «Краковская», «Одесская» и «Охотничья», предписали новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2019 года. В нем предусмотрены более жесткие требования к качеству продукта и процессу его изготовления, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Новый свод правил разделяет колбасы на пять категорий, для каждой из которых зафиксировали долю мяса в сырье. Введение нового стандарта поможет справиться с проблемой обмана потребителей, которые зачастую покупают некачественную продукцию.

До сих пор для полукочпченых колбас не было отдельного ГОСТа, есть лишь свод правил на отдельные наименования: ту же «Краковскую», «Одесскую», «Охотничью» и др. Новые же требования к маркировке запрещают производителям использовать названия «Краковская», «Одесская», «Столичная» и «Сервелат Московский» для изделий, которые изготовлены не по ГОСТу для полукопченых колбас. Это также касается «Венгерской», «Дачной», «Польской», «Крестьянской», «Полтавской» и «Любительских колбасок».

Теперь по стандарту полукопченая колбаса — это изделие, которое в процессе изготовления подвергалось подсушке или обжарке, варке, копчению и снова сушке. Диаметр продукта должен превышать 32 мм. Для изготовления колбас нельзя использовать несвежее, а также замороженное более одного раза сырье. Под ограничением находится и сырье с измененным на поверхности цветом, говорится в ГОСТе.

Также в новом документе выделяется пять категорий колбас. Высшая категория А обязывает производителя сохранять в рецептуре 80% мышечных волокон мяса. Тип Б допускает долю в диапазоне 60–80%, а категория В — 40–60%. Для категории Г разрешено использовать сырье, в котором содержание мышечного волокна составляет от 20 до 40%, в низшей категории Д — лишь 5–20%. Остальная часть сырья для всех категорий колбасы может состоять из жировой ткани, или шпика, пояснили в Национальном союзе мясопереработчиков.

Правовые пробелы способствуют выпуску изделий, которые не соответствуют привычным рецептурам, и цель разработки новых правил — решить проблему введения потребителя в заблуждение. Ведь сейчас свыше 40% продаваемой колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации изготовителя, пояснили «Известиям» в Росстандарте. При этом согласование или экспертиза документации не требуется, чем пользуются недобросовестные производители, называющие свою продукцию полукопченой колбасой, хотя на деле она таковой не является.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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