Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на бензин
8 августа 2018 09:12
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Ценами бензин в России может начать распоряжаться государство. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во вторник, 7 августа.
Согласно законодательной инициативе, правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо, в результате потребители будут защищены от скачков цен.
К концу весны цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. По данным Рoсстата, в мае бензин подорожал на 5%, пишуи "Известия".
31 июля бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен на бензин тем, что нефтяники могли воспользоваться ситуацией, пока шло формирование нового состава кабинета министров.
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