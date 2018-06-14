Депутаты предлагают сделать полисы ОСАГО именными
14 июня 2018 13:49
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР выступили с инициативой привязать полис ОСАГО не к характеристикам автомобиля, а самому водителю, страхуя тем самым только гражданскую ответственность автомобилиста. Полисы предлагается сделать именными. Об этом стало известно от заместителя руководителя ЛДПР Ярослава Нилова.
Как уточнил депутат, необходимо перейти на систему, при которой ОСАГО будет оформляться на водителя, а не автомобиль, т.к. по закону страхуется гражданская ответственность определенного гражданина.
Предложение сделать ОСАГО без привязи к автомобилю на нова. Его озвучивали в 2012 году депутаты от той же фракции. Но тогда инициатива дальше обсуждения не зашла. Сейчас, когда ЦБ проводит реформу ОСАГО, подобное предложение имеет шансы на реализацию.
Депутаты предлагают изменить порядок расчета ОСАГО. Сейчас страховка рассчитывается исходя из базового тарифа и различных коэффициентов, среди которых есть и характеристики автомобиля, и данные водителя (возраст, стаж вождения). Пока реформа ЦБ и Российского союза автостраховщиков предполагает переход на свободные тарифы: вначале увеличивается коридор базового тарифа на 20% в обе стороны. Далее, предполагается изменить систему расчета стоимости страховки, изменив коэффициенты. Но пока нет планов по отказу от учета данных на страхуемый автомобиль. Так, принимается во внимание мощность двигателя, а в будущем хотят учитывать еще и данные автомобиля по экологичности.
На данный момент при управлении автомобилем несколькими водителями, оформляется один полис ОСАГО. И расчет ведется по наименее опытному водителю. Если один из таких вписанных в страховку водителей попадает в ДТП, коэффициент бонус-малус у него увеличивается, у остальных водителей, вписанных в ОСАГО, остается без изменений. Если же предложение депутатов ЛДПР будет реализовано, то данная проблема решится, сообщает портал "Самарские водители".
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