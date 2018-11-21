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Новости /  В стране  

Денежные переводы россиян будут жестко контролировать

21 ноября 2018 13:25
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Денежные переводы россиян будут жестко контролировать Депутаты назвали такие переводы «серой бесконтрольной зоной».
Депутаты назвали такие переводы «серой бесконтрольной зоной».

Федеральная служба по финансовому мониторингу будет жестко контролировать денежные переводы россиян и оплаты за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей. Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По словам чиновника, обычных россиян изменения не коснуться, так как проект закона направлен на организации, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. Аксаков отметил, что почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно привлекают внимание властей «как серая бесконтрольная зона».
Более пристальное и обязательное внимание Федеральная служба по финансовому мониторингу будет уделять сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и получению некоммерческими организациями денежных средств от иностранных организаций на сумму от 100 тысяч рублей. Как пишет «Парламентская газета», в данный момент, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, подобные операции подлежат контролю, если сумма превышает 600 тысяч рублей.

Первое чтение законопроекта пройдет сегодня, 21 ноября, пишет ФедералПресс.

Фото pixabay.com
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