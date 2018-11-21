Денежные переводы россиян будут жестко контролировать
21 ноября 2018 13:25
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Федеральная служба по финансовому мониторингу будет жестко контролировать денежные переводы россиян и оплаты за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей. Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
По словам чиновника, обычных россиян изменения не коснуться, так как проект закона направлен на организации, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. Аксаков отметил, что почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно привлекают внимание властей «как серая бесконтрольная зона».
Более пристальное и обязательное внимание Федеральная служба по финансовому мониторингу будет уделять сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и получению некоммерческими организациями денежных средств от иностранных организаций на сумму от 100 тысяч рублей. Как пишет «Парламентская газета», в данный момент, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, подобные операции подлежат контролю, если сумма превышает 600 тысяч рублей.
Первое чтение законопроекта пройдет сегодня, 21 ноября, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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