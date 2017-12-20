День работника органов безопасности отмечается сегодня в России

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Это профессиональный праздник сотрудников российских спецслужб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства.Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста, передает Радио Маяк.