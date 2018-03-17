Более 330 тысяч человек подали заявления на паспорт болельщика ЧМ по футболу в России
17 марта 2018 09:05
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Среди стран лидируют США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина. За ними следуют Перу, Германия, Бразилия, Египет". Об этом заявил представитель Минкомсвязи России Андрей Романков, представивший в Брюсселе "Паспорт болельщика" для местной общественности, прессы и спортивных организаций.
Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами – организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах.
Для иностранных граждан "ФАН – Ай-Ди" даёт право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, передает Радио Маяк.
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