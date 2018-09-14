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Новости /  В стране  

Безработица в России обновила исторический минимум

14 сентября 2018 12:25
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Безработица в России обновила исторический минимум Реальная безработица выше официальной.
Реальная безработица выше официальной.

Уровень безработицы в России неуклонно снижается с марта этого года — Минтруда сообщает об очередном историческом минимуме, следует из доклада Минэкономразвития "Картина экономики. Август 2018 года".

Так называемая зарегистрированная безработица в данный момент достигла 0,89%. Но она учитывает граждан, обратившихся на биржу труда, а в нашей стране этот путь не пользуется большой популярностью, несмотря на пособия, гранты и бесплатное обучение различным специальностям.

Реальная безработица — она рассчитывается по критериям Международной организации труда — выше официальной. Но даже эти 4,8% можно считать рекордными, к тому же год назад она составляла 5,2%, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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