Безбилетников запретят высаживать на мороз
30 января 2018 09:29
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На мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Соответствующий законопроект внес в правительство Минтранс, рассказали в ведомстве. «Зайца» нельзя будет выгнать из транспорта, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение. В Минтрансе дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников, пишут "Известия".
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Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Законопроект с необходимыми поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находится на рассмотрении в правительстве, сообщили «Известиям» в министерстве.
Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета. В случае если «заяц» отказывается заплатить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля», указано в документе. Но сделана оговорка, что выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».
— Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета, — пояснили в ведомстве.
Разработанный Минтрансом законопроект предусматривает также альтернативу выдворения безбилетного пассажира из транспорта: если он отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.
Прошлой зимой «Известия» сообщали о многочисленных случаях, когда кондукторы высаживали на мороз детей, у которых не хватало денег на билет. Проблема привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры. Министр тогда разъяснил свою позицию в письме губернатору Свердловской области: высадка детей в условиях низких температур не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Всё это Максим Соколов просил довести до сведения перевозчиков. Он также сообщал, что считает нужным запретить выгонять из транспорта детей-безбилетников. Однако итоговая версия законопроекта распространяется и на взрослых.
К нынешней зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас. Только в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда пяти рублей, о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.
В Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят «зайцев», несмотря на опасность для жизни.
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