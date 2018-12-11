Автомобиль сбил на зебре четырех школьников в Петербурге
11 декабря 2018 12:59
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Автомобиль сбил четырех школьников на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Они переходили дорогу на зеленый свет. Подростков с разными травмами госпитализировали, но позже отпустили домой, пишут "Известия".
Инцидент произошел утром 10 декабря. ВАЗ-21093 наехал на подростков на круговом движении при повороте направо. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. По факту случившегося проводится проверка, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
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