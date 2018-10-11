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Новости /  В стране  

Авария носителя произошла во время старта ракеты «Союз» к МКС

11 октября 2018 13:11
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Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане.

Во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС произошла авария носителя. На борту находятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они живы, но испытывают серьезные перегрузки.

Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт» 11 октября. Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск.

«Роскосмос», который вел прямую трансляцию запуска ракеты, оперативно ее прекратил, пишут "Известия".


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