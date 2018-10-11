Авария носителя произошла во время старта ракеты «Союз» к МКС
11 октября 2018 13:11
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Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане.
Во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС произошла авария носителя. На борту находятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они живы, но испытывают серьезные перегрузки.
Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт» 11 октября. Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск.
«Роскосмос», который вел прямую трансляцию запуска ракеты, оперативно ее прекратил, пишут "Известия".
Во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС произошла авария носителя. На борту находятся космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они живы, но испытывают серьезные перегрузки.
Экипаж совершит аварийное приземление ориентировочно в Казахстане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт» 11 октября. Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск.
«Роскосмос», который вел прямую трансляцию запуска ракеты, оперативно ее прекратил, пишут "Известия".
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