Аномальные морозы установились в Центральной России и Приволжье
9 января 2019 09:18
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Аномальные морозы установились в Центральной России и Приволжье. Во многих регионах температура воздуха на 10 градусов ниже нормы. В Самаре, Ульяновске и Оренбурге в ночные часы было ниже -20, ожидается похолодание до -28 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра и региональных главков МЧС. До 12 января днем столбики термометров будут опускаться до отметки в -15 и -20 градусов. Сильное понижение температуры до -23-х градусов ожидает также жителей Рязанской и Брянской областей.
Воинские части и соединения Центрального военного округа из-за аномальных морозов развернули на полигонах Поволжья более 100 пунктов обогрева. Командиры и руководители занятий должны корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погоды. Создали также дополнительные бригады медиков, в соединениях увеличили количество лечебных изоляторов.
В Якутске сильные морозы привели к отмене занятий школьников с 1 по 5 классы. Этим утром в столице региона минус 46 градусов. Температуры ниже 45 градусов зафиксировали также на северо-востоке и в большинстве центральных районов республики, передает Радио Маяк.
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