"Зенит" установил новый рекорд посещаемости домашних матчей
3 сентября 2018 12:38
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Матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге посетили 61 467 зрителей. Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости домашних матчей команды с берегов Невы.
Ранее самым посещаемым матчем на стадионе "Санкт-Петербург" считался поединок "Зенита" и того же "Спартака", который состоялся в августе 2017 года. Тогда на игре присутствовали 53 359 зрителей.
Напомним, что матч "Зенит" и "Спартак" завершился безголевой ничьей, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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