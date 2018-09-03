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Новости /  В стране  

"Зенит" установил новый рекорд посещаемости домашних матчей

3 сентября 2018 12:38
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Матч в Санкт-Петербурге посетили 61 467 зрителей.

Матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге посетили 61 467 зрителей. Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости домашних матчей команды с берегов Невы.

Ранее самым посещаемым матчем на стадионе "Санкт-Петербург" считался поединок "Зенита" и того же "Спартака", который состоялся в августе 2017 года. Тогда на игре присутствовали 53 359 зрителей.

Напомним, что матч "Зенит" и "Спартак" завершился безголевой ничьей, пишет Лайф.

Фото pixabay.com

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