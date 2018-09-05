Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале
5 сентября 2018 09:59
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На Урале 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр располагался в 133 км от Уфы и в 7 км от города Катав-Ивановск (Челябинская область), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
«Очаг залегал на глубине 10 км», –– приводит сообщение ТАСС.
Толчки зафиксировали в 3:58 (1:58 мск)
Данных о жертвах и разрушениях не поступало, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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