Земфире запретили выступать во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде
8 июня 2018 13:47
Земфире вслед за рок-певицей Чичериной запретили давать концерт во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Напомним, ранее Международная федерация футбола запретила выступление Юлии Чичериной из-за военной тематики песен. По мнению FIFA, концерт рок-исполнительницы может негативно сказаться на имидже федерации.
Сегодня стало известно, что концерты Земфиры, запланированные в Нижнем Новгороде и Калининграде, были запрещены из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Соответствующая информация размещена на официальном сайте певицы.
«Фестивали, запланированные в Нижнем Новгороде и Калининграде, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам. Такое решение было принято в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу», – говорится в сообщении.
По данным источника, организаторы провели ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов, где были подписаны соглашения, на основании которых впоследствии был дан старт рекламной кампании. Несмотря на договоренности, организаторов уведомили о запрете на проведение любых мероприятий на крытых площадках в период проведения ЧМ-2018 только в минувший вторник, пишет ФедералПресс.
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