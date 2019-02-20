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Завершились испытания самарского двигателя ракеты "Союз-2", использующего новое топливо

20 февраля 2019 10:54
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Завершились испытания самарского двигателя ракеты
Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты.

Завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А, работающего на новом ракетном топливе, для второй ступени "Союза-2". Об этом РИА Новости сообщили представители Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в "Ростех".
Топливо нафтил вместо керосина впервые использовали в ноябре 2017 года — при старте "Союза-2" с Восточного, тогда им заправили третью ступень ракеты. Пусков с использованием нафтила на первой и второй ступенях "Союза" прежде не проводили.

Замена керосина нафтилом — часть программы модернизации ракеты "Союз-2" для запусков с Восточного.
Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства "Союз" уже 60 лет. С 1958 года их производят в ПАО "Кузнецов" в сотрудничестве с АО "НПО Энергомаш имени В. П. Глушко". Перед отправкой заказчику детали всех изделий для космических программ, как и сам двигатель, проходят трехступенчатый контроль качества.


Фото: pixabay.com

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