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Новости /  В стране  

Запуски с космодрома Восточный могут перенести из-за проволочек подрядчиков

9 сентября 2018 10:30
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Запуски с космодрома Восточный могут перенести из-за проволочек подрядчиков Причиной может послужить задержка в поставке комплектующих.
Причиной может послужить задержка в поставке комплектующих.

На космодроме Восточный могут перенести запуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя спутниками "Канопус-В", запланированный на 26 декабря 2018 года. Причиной может послужить задержка в поставке комплектующих, сообщает РИА "Новости".

— Сетевой график сборки спутников предполагает, что поставка бортового оборудования для космических аппаратов должна быть завершена 30 сентября. В этом случае корпорация ВНИИЭМ успевает провести монтаж оборудования и целевой аппаратуры на борт спутников, завершить сборку космических аппаратов и провести полный цикл их испытаний, — заявил источник агентства.

По словам специалистов, при задержке поставок комплектующих более чем на неделю сборка космических аппаратов, проведение заводских испытаний и поставка на космодром грозят переносом пуска на 2019 год. Такое уже случалось: запуск спутника "Метеор-М" отложили из-за того, что комплектующие от компании "Российские космические системы" не пришли вовремя.

Напомним, запуск 1 февраля двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" может стать единственным пуском с Восточного в 2018 году.


Фото pixabay.com
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