Закон о пенсионном возрасте не затронет работающих пенсионеров, военнослужащих и льготников
18 июня 2018 08:55
Принятие закона о пенсионном возрасте не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих и граждан, имеющих льготы. К ним относятся работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, а также социальные пенсионеры, многодетные матери и пенсионеры-чернобыльцы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия".
Голикова пояснила, что у льготных категорий граждан все останется как есть: если они уже пенсионеры, то их пенсия будет расти, если работающие, то они получают зарплату и власти будут удерживать достигнутый уровень пенсий".
Напомним, правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
0
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия