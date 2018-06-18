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Закон о пенсионном возрасте не затронет работающих пенсионеров, военнослужащих и льготников

18 июня 2018 08:55
Закон о пенсионном возрасте не затронет работающих пенсионеров, военнослужащих и льготников
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Принятие закона о пенсионном возрасте не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих и граждан, имеющих льготы. К ним относятся работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, а также социальные пенсионеры, многодетные матери и пенсионеры-чернобыльцы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия".

Голикова пояснила, что у льготных категорий граждан все останется как есть: если они уже пенсионеры, то их пенсия будет расти, если работающие, то они получают зарплату и власти будут удерживать достигнутый уровень пенсий".

Напомним, правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, передает Радио Маяк.
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