Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признали вину
24 июля 2018 10:52
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Задержанные по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признали вину. Они выдали полиции вещественные доказательства преступления, сообщили в департаменте внутренних дел Алма-Аты. Один из злоумышленников показал место, где спрятали орудие убийства – нож. Второй признался, что именно он наносил ножевые ранения Тену. Очевидцы уже опознали подозреваемых, передает Радио Маяк.
Напомним, 25-летний спортсмен трагически погиб 19 июля. В центре Алма-Аты он застал двух воров, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Во время потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Через несколько часов он умер в больнице от кровопотери.
Следователи завели уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Полиция задержала двух подозреваемых 23 и 24 лет.
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