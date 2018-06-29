За отсутствие ОСАГО планируется штрафовать каждый день
29 июня 2018 13:55
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"Российский союз автостраховщиков" совместно с ГИБДД планирует с 1 сентября начать проверять наличие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Все машины, которые в течение дня попали под камеры, проверят по итогам дня на наличие полиса по базам "РСА" и ГИБДД с некоторой задержкой по времени, потому что вновь проданный полис может не сразу появиться в информационной системе. Повторная проверка пройдет непосредственно перед выпиской штрафа. "РСА" предлагает, чтобы в первые 3-4 мес. автомобилистам без ОСАГО приходили не штрафы, а предупреждения об отсутствии полиса. ГИБДД настаивает, чтобы штрафы выписывались сразу, с первого дня запуска проекта.
Первоначально предполагалось, что проверка наличия ОСАГО будет осуществляться только по тем автомобилям, которые камеры зафиксировали как нарушителей ПДД. Но затем удалось найти механизм, который позволит сделать проверку сплошной. Ожидается, что владельцу автомобиля, на которое в информационной системе отсутствует полис ОСАГО, будет выписываться один штраф в день (независимо от того, сколько камер в этот день зафиксировали машину). В "РСА" считают, что эта мера позволит бороться с поддельными полисами, количество которых ориентировочно оценивается в 10%, а также с сознательным нежеланием автовладельцев покупать ОСАГО: "800 руб. каждый день - это существенная сумма, даже если платить с 50%-ной скидкой", пишет СарБК.
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