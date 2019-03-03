Жореса Алферова похоронят на кладбище в Комарово под Петербургом во вторник 5 марта
3 марта 2019 10:25
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Российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова похоронят на кладбище в Комарово под Петербургом во вторник 5-ого марта. Прощание пройдет в тот же день в Научном центре РАН, президиум которого возглавлял академик.
В 2000-м году Алфёрову присудили "нобелевку" по физике. Его работы в области полупроводниковых гетероструктур совершили революцию в микроэлектронике, лазерной технике, дали миру интернет, квантовые устройства. Жорес Алферов скончался накануне в Петербурге в возрасте 88-ми лет от острой сердечно-легочной недостаточности, передает Радио Маяк.
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