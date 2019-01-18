Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
18 января 2019 10:15
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Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Об этом сообщили в прокуратуре Чечни.
Как отметили в ведомстве, «Газпром межрегионгаз Грозный» не составил документы, необходимые для «списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию».
Тем самым компания нарушила «требования законодательства и внутриведомственного приказа», добавили там.
В прокуратуре также подчеркнули, что ситуация с массовым предъявлением требований об оплате создавала в обществе «социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения», пишет РТ на Русском.
«Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения», — подытожили в надзорном ведомстве.
pixabay.com
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