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Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

18 января 2019 10:15
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Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Ситуация с массовым предъявлением требований об оплате создавала в обществе социальную напряжённость.

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Об этом сообщили в прокуратуре Чечни.

Как отметили в ведомстве, «Газпром межрегионгаз Грозный» не составил документы, необходимые для «списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию».

Тем самым компания нарушила «требования законодательства и внутриведомственного приказа», добавили там.

В прокуратуре также подчеркнули, что ситуация с массовым предъявлением требований об оплате создавала в обществе «социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения», пишет РТ на Русском.

«Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения», — подытожили в надзорном ведомстве.


pixabay.com

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