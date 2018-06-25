Женщинам повысят пенсионный возраст сильнее, чем мужчинам, потому что они живут дольше
25 июня 2018 11:12
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Женщинам пенсионный возраст предлагается повысить на большее количество лет, чем для мужчин, поскольку «они, к счастью, живут дольше», объяснил в интервью газете «Известия» Топилин. По его словам, это мировая тенденция, а потому «практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов».
«Чтобы ресурсы пошли на повышение пенсий, мы должны сблизить возрасты выхода на пенсию. С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться», — сказал министр.
Также Топилин объяснил, что именно сейчас возникла необходимость увеличивать пенсионный возраст, потому что продолжительность жизни серьезно выросла. «И мы планируем добиваться дальнейшего роста», — сообщил министр. По его словам, по итогам 2017 года средняя продолжительность жизни в России достигла почти 73 лет. К 2030 году стоит задача повысить этот показатель до 76 лет для мужчин. «Нужно именно сегодня принять решение, чтобы купировать риски будущих периодов», — сказал Топилин.
О решении правительства повысить пенсионный возраст было объявлено 14 июня на заседании кабмина. Как заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, такая реформа позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Инициативу власти будут реализовывать поэтапно уже с 1 января 2019 года. К 2028 году мужчины станут выходить на пенсию с 65 лет, женщины к 2034 году — с 63 лет.
Как говорится в пояснительной записке к разработанному законопроекту, необходимость сближения пенсионного возраста у мужчин и женщин обусловлена «изменением статуса женщины в обществе». По мнению авторов законопроекта, статус женщины изменился из-за «равного распределения домашней нагрузки на членов семьи», пишет РБК.
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