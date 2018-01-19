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Новости /  В стране  

Желающим переехать на Дальний Восток намерены платить по 1 млн рублей

19 января 2018 09:40
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Желающим переехать на Дальний Восток намерены платить по 1 млн рублей
Помимо этого, работодателям предлагается упростить условия участия в госпрограмме повышения трудовой мобильности.

Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает увеличение выплат специалистам, желающим переехать на Дальний Восток, с 225 тыс. до 1 млн рублей.
Кроме того, работодателям предлагается упростить условия участия в госпрограмме повышения трудовой мобильности.

«Заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами можно будет на два года вместо трех», — сообщается на сайте Минвостокразвития.
Также планируется снять мораторий на сокращение штата на предприятиях, которые получают дотации.

Если Госдума одобрит поправки, то привлекать персонал можно будет не только на новые производства, но и на действующие.

Госпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов», которая направлена на привлечение специалистов со всей России на предприятия Дальнего Востока и улучшение демографической ситуации, работает третий год. За это время ей воспользовались около 1100 россиян, пишут "Известия".
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