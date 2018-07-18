Яндекс случайно опубликовал сканы паспортов россиян
18 июля 2018 09:53
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Буквально пару недель назад в поисковик Яндекса попали документы сервиса Google Docs. В течение нескольких часов любой желающий мог получить доступ к открытым документам.
Сегодня же Яндекс открыл данные россиян. Воспользовавшись отечественным поисковиком, можно найти сканы паспортов, данные о банковских платежах, информацию о билетах на самолеты и поезда.
В Яндексе тут же пояснили, что вебмастер может закрыть информацию о таких документах, воспользовавшись файлом robots.txt.
Прокомментировали информацию и в Сбербанке. Представители банка уверяют, что в поисковой выдаче Яндекса нет данных, которые могли бы нанести ущерб организации или клиентам, пишет iphones.ru.
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