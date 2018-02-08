«Яндекс» будет впервые транслировать Олимпийские игры
8 февраля 2018 10:49
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Интернет-компания «Яндекс» впервые покажет трансляцию Олимпийских игр.
Пользователи смогут следить за соревнованиями в южнокорейском Пхёнчхане как с компьютеров, так и с мобильных устройств, сообщает пресс-служба компании.
Трансляция в прямом эфире будет начинаться в 03.00-04.00 , а заканчиваться до 18.00 мcк.
Зрителям также будут доступны записи соревнований, церемонии открытия и закрытия Игр, новости, повторы ярких моментов, а также интервью спортсменов.
Для проведения трансляции «Яндекс» заключил соглашение с компанией «Телеспoрт», которая является владельцем прав на вещание Игр в России.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ Олимпийские игры в Пхёнчхане планируют посмотреть 77% россиян. Кроме того, 17% граждан России собираются следить за выступлениями, в которых у российских спортсменов есть возможность занять призовые места, пишут "Известия".
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