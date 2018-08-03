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Новости /  В стране  

WhatsApp введёт платные сообщения

3 августа 2018 13:54
87
WhatsApp введёт платные сообщения
Стоимость таких сообщений будет фиксированной, однако сумма будет различаться в зависимости от страны.

Мессенджер WhatsApp введёт сбор платы с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам. Об этом говорится в блоге сервиса.

— Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний — таким образом компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка, — извещает мессенджер.

По данным агентства Reuters, стоимость сообщений будет фиксированной, но будет варьироваться в зависимости от страны (предположительно, от 0,5 до 9 долларов США за сообщение).

Также отмечается, что сообщения будут по-прежнему защищены сквозным шифрованием и у пользователей будет возможность заблокировать любую компанию одним нажатием, пишет Лайф.

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