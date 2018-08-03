WhatsApp введёт платные сообщения
3 августа 2018 13:54
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Мессенджер WhatsApp введёт сбор платы с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам. Об этом говорится в блоге сервиса.
— Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний — таким образом компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка, — извещает мессенджер.
По данным агентства Reuters, стоимость сообщений будет фиксированной, но будет варьироваться в зависимости от страны (предположительно, от 0,5 до 9 долларов США за сообщение).
Также отмечается, что сообщения будут по-прежнему защищены сквозным шифрованием и у пользователей будет возможность заблокировать любую компанию одним нажатием, пишет Лайф.
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