Вторая часть фильма Андрея Кондрашова "Путин" появилась в сети
16 марта 2018 09:10
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Друзья детства, школьные учителя, сослуживцы рассказывают о ранее неизвестных фактах биографии Путина.
Фильм опубликован на страницах коллеги Андрея Кондрашова – Дмитрия Киселева в "Одноклассниках" и "Вконтакте", передает Радио Маяк.
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